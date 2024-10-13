На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався «зайцем» потрапити за кордон

За спробу незаконного перетинання кордону України на киянина чекає адмінвідповідальність.

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Прикордонники Мукачівського загону виявили пасажира міжнародного рейсу, який намагався потай перетнути кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

47-річний киянин їхав автобусом, що прямував в Італію через пункт пропуску «Лужанка». Під час перетину кордону чоловік спробував уникнути перевірки документів під приводом нагальної потреби залишити салон автобуса.

«Нехитрий задум чоловіка викрили.

Наразі з’ясовується причетність водіїв цього рейсу до сприяння у незаконному перетинанні кордону своєму пасажиру», - повідомили прикордонники.

За спробу незаконного перетинання кордону України на киянина чекає адмінвідповідальність.

А щодо виявлення у діях водіїв ознак злочину передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

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