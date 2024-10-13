На Закарпатье задержали мужчину, пытавшегося «зайцем» попасть за границу

За попытку незаконного пересечения границы Украины киевлянина ждет админответственность.

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Пограничники Мукачевского отряда обнаружили пассажира международного рейса, пытавшегося тайком пересечь границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

47-летний киевлянин ехал автобусом, следовавшим в Италию через пункт пропуска «Лужанка». Во время пересечения границы мужчина попытался избежать проверки документов под предлогом необходимости покинуть салон автобуса.

«Нехитрый замысел мужчины разоблачили.

Выясняется причастность водителей этого рейса к содействию в незаконном пересечении границы своему пассажиру», - сообщили пограничники.

За попытку незаконного пересечения границы Украины киевлянина ждет админответственность.

А относительно выявления в действиях водителей признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), пограничники направили сообщение в Нацполицию.

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