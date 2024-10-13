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70% раненых военнослужащих, вернувшихся на службу, являются базой военного контингента — командующий медсилами

14:02, 13 октября 2024
Анатолий Казмирчук отметил, что уже служившие военнослужащие после полученного ранения и возвращения в строй свой опыт могут передать собратьям.
70% раненых военнослужащих, вернувшихся на службу, являются базой военного контингента — командующий медсилами
Фото: focus.ua
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Командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук сообщил, что после лечения более 70% раненых и травмированных военнослужащих возвращаются в строй и являются костяком и основой военного контингента. Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

«По нашим данным, более 70% раненых и травмированных возвращаются в строй. Это среднестатистические данные. Вы ведь понимаете, что на разных направлениях фронта цифры могут отличаться. Мы можем говорить, что именно эти 70% военнослужащих по сути являются костяком и основой военного контингента», - сказал Казмирчук.

Он отметил, что это крайне важно, ведь служившие военнослужащие после полученного ранения и возвращения в строй свой опыт могут передать собратьям.

«Это позволяет, скажем, не искать новый мобилизационный ресурс, а использовать обученные кадры. Ведь всем известно, что пришедший по контракту или за мобилизацией военнослужащий должен пройти в учебном центре основы базовой общевойсковой подготовки, в состав которой, в том числе входит и военно-медицинская подготовка», - отметил командующий.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон, объединивший под одним понятием травмы ранение, контузию и увечье как основания определения инвалидности военнослужащего.

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