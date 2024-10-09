Засідання у форматі «Рамштайн» за участі лідерів країн вирішили перенести

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало бути 12 жовтня, перенесуть на іншу дату.

Джерело фото: Reuters

Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), яке мало відбутись 12 жовтня за участі лідерів країн, вирішили перенести на іншу дату.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на джерела в штаб-квартирі НАТО.

Як вказується, нову дату ще визначають.

Передбачалось, що президент США Джо Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів. Однак Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган у США. Також скасував поїздку до Німеччини Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Згодом з’явилося повідомлення, що у Пентагоні обговорюють можливість перенесення зустрічі у форматі «Рамштайн».

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