У Пентагоні обговорюють можливість перенесення «Рамштайну»

У США вирішують, чи переносити «Рамштайн» через зміни в графіку президента США Джо Байдена та через ураган «Мілтон».

У Пентагоні обговорюють можливість перенесення зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутися в Німеччині 12 жовтня, у зв'язку з ураганом "Мілтон" та змінами планів президента США Джо Байдена. Про це повідомила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра", – зазначила речниця Пентагону.

У відповідь на запитання, чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об’єднавши її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні зазначили, що остаточного рішення ще не прийнято.

"Ми лише зараз це з’ясовуємо. Тож коли з’являться оновлення, я обов’язково їх повідомлю", – сказала Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, що Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де відбудеться "Рамштайн", через ураган у США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен теж скасував поїздку на «Рамштайн» до Німеччини.

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