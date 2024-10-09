Держсекретар США Ентоні Блінкен, як і президент Джо Байден, скасував поїздку на «Рамштайн» до Німеччини

Ентоні Блінкен мав приєднатися до президентської делегації в Німеччині.

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн", після того, як свою поїздку відклав президент США Джо Байден Про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

Він зазначив, що з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану "Мілтон", Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи.

Блінкен планував приєднатися до президентської делегації в Німеччині після візиту до Лаосу, розповів Міллер.

"Однак, враховуючи, що цей візит (Байдена, – ред.) був відкладений, він повернеться з Лаосу до Вашингтона", - заявив речник Держдепу.

Нагадаємо, що Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де відбудеться "Рамштайн", через ураган у США.