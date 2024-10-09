Госсекретарь США Энтони Блинкен, как и президент Джо Байден, отменил поездку на «Рамштайн» в Германию

Энтони Блинкен должен был присоединиться к президентской делегации в Германии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Германию на встречу в формате "Рамштайн", после того, как свою поездку отложил президент США Джо Байден Об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он отметил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана "Милтон", Байден откладывает запланированные поездки в Германию и Анголу.

Блинкен планировал присоединиться к президентской делегации в Германии после визита в Лаос, рассказал Миллер.

"Однако, учитывая, что этот визит (Байдена – ред.) был отложен, он вернется из Лаоса в Вашингтон", - заявил спикер Госдепа.

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