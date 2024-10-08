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Армения готова подписать с Азербайджаном согласованное мирное соглашение в течение октября, — Пашинян

21:35, 8 октября 2024
Армения надеется подписать положение мирного соглашения с Азербайджаном в течение следующих четырех недель.
Армения готова подписать с Азербайджаном согласованное мирное соглашение в течение октября, — Пашинян
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Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном в течение месяца. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета глав стран СНГ, сообщают местные СМИ.

«Формулирование всех этих вопросов уже согласовано сторонами в проекте договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», и мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция», - отметил Пашинян.

По его словам, и Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев заявили, что проект договора согласован как минимум на 80 процентов.

«Недавно между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность об активизации работ по завершению согласования проекта мирного договора. В основном, мы можем действовать по такой логике, что мы и предлагаем Азербайджану - подписать то, что уже согласовано, таким образом, иметь мир не только де-факто, но и де-юре, и продолжить работу по всем другим вопросам», - добавил. он.

По его убеждению, в условиях присутствия подписанного и ратифицированного мирного договора решение других вопросов будет гораздо легче, поскольку ситуация в регионе будет другой.

«Это вопрос обоюдного признания территориальной целостности друг друга. Это вопрос подтверждения отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем. Это вопрос соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установление дипломатических отношений и создание двусторонних механизмов для выполнения обязательств, одобренных сторонами мирным договором», - добавил Пашинян.

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