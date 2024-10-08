Министерство финансов разместило государственные облигации на рекордные 30 миллиардов

Минфин рекордно увеличил продажи ОВГЗ на аукционах до 24 млрд грн и $150 млн.

Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 30,26 миллиарда гривен в эквиваленте. Это рекордный показатель с начала года. Об этом сообщает ведомство.

Так, Минфин увеличил продажу гривневых облигаций на аукционах до 24,08 млрд грн с 12,14 млрд грн неделей ранее и привлек еще $150 млн на валютном аукционе.

В целях увеличения заимствований на внутреннем рынке Министерство финансов в октябре расширило предложение гривневых облигаций внутреннего госзайма с четырех выпусков до шести, отмечает «Интерфакс-Украина».

Ведомство предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:

2,4 млрд грн под 14,65% с погашением через 1 год;

5,28 млрд. под 15,25% с погашением через 1,6 лет;

5,38 млрд. под 15,1% с погашением через 2,1 лет;

5,3 млрд. под 16,25% с погашением через 2,6 лет;

5 млрд грн под 16,1% с погашением через 3 года;

634 млн грн под 16,8% с погашением через 3,4 года.

Государственных облигаций в долларах под 4,65% с погашением через год было продано на 150 миллионов долларов.

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