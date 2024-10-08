Министерство финансов разместило государственные облигации на рекордные 30 миллиардов

Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 30,26 миллиарда гривен в эквиваленте. Это рекордный показатель с начала года. Об этом сообщает ведомство.
Так, Минфин увеличил продажу гривневых облигаций на аукционах до 24,08 млрд грн с 12,14 млрд грн неделей ранее и привлек еще $150 млн на валютном аукционе.
В целях увеличения заимствований на внутреннем рынке Министерство финансов в октябре расширило предложение гривневых облигаций внутреннего госзайма с четырех выпусков до шести, отмечает «Интерфакс-Украина».
Государственных облигаций в долларах под 4,65% с погашением через год было продано на 150 миллионов долларов.
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