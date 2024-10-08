Эвакуация людей и закрытие аэропортов - к берегам Флориды в США приближается мощный ураган Милтон

Он может стать одним из самых разрушительных в регионе в истории наблюдений.

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К американскому штату Флорида близится мощный ураган «Милтон». Об этом сообщает CNN.

Он может стать одним из самых разрушительных в регионе в истории наблюдений.

Стихия уже достигла статуса урагана пятой категории: речь идет о максимальной отметке по шкале Саффира — Симпсона, при которой регистрируется колоссальная сила ветра и риск катастрофических разрушений.

Синоптики сообщили, что скорость урагана несколько ослабла до 165 миль в час, но он по-прежнему остается ураганом 5 категории.

Прогнозируется, что «Милтон» ослабнет перед выходом на сушу до 3-й категории, но увеличится в размерах и будет нести серьезную угрозу для штата.

Ожидается, что шторм с полной силой обрушится на густонаселенный город Тампа-Бей в среду.

Жителей Флориды попросили подготовиться к самой большой эвакуации за последние годы, а губернатор Рон Де Сантис предупредил, что время для этого очень быстро истекает.

В регионе эвакуируют людей, аэропорты сообщили о закрытии, также к штормам готовят животных в зоопарке.

Мэр Тампы Джейн Кастор обратилась со строгим предупреждением к жителям города, решившим остаться в эвакуационных зонах.

По словам Кастора, ураган «Хелен» был «тревожным звонком». Но потенциальная угроза, которую несет ураган «Милтон», «буквально катастрофическая». Добавим, что ураган Хелен в США унес жизни 116 человек.

«Я могу сказать без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», - заявила она.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, где состоится Рамштайн, из-за урагана в США.

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