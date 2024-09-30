Затоплені міста та знищені будинки — ураган Хелен у США забрав життя 116 людей, відео

У США через ураган Хелен близько 600 людей зникли безвісти.

На південному сході США внаслідок потужного урагану «Хелен» загинули щонайменше 116 людей, передає CBS News.

Зазначається, що близько 600 людей у Північній Кароліні зникли безвісти. А 2 млн жителів залишились без світла.

Внаслідок повеней та зсувів у Північній Кароліні перекрили близько 300 автомобільних доріг, у Південній Кароліні – близько 150 доріг.

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