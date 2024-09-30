Затопленные города и уничтоженные дома — ураган Хелен в США унес жизни 116 человек, видео

В США из-за урагана Хелен около 600 человек пропали без вести.

На юго-востоке США в результате мощного урагана «Хелен» погибли по меньшей мере 116 человек, передает CBS News.

Отмечается, что около 600 человек в Северной Каролине пропали без вести. А 2 млн. жителей остались без света.

В результате наводнений и оползней в Северной Каролине перекрыли около 300 автомобильных дорог, в Южной Каролине – около 150 дорог.

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