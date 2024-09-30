«Дискуссия непростая», — Сергей Марченко о перспективах экономического бронирования в Украине

По словам Сергея Марченко, вопрос экономического бронирования по-прежнему дискутируется.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что экономическое бронирование нужно было давно ввести, но сейчас этот вопрос до сих пор дискутируется из-за своей сложности. Об этом он заявил в ходе дискуссии от lb.ua.

«Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немножко отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа», - отметил Марченко.

Министр напомнил, что механизм бронирования в стране существует - забронировано уже миллион мужчин. «Поэтому если бы это был действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не «запакуют» и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше», - добавил он.

По словам Марченко, дискуссия непростая, потому что должна сочетаться с планами мобилизации, с пониманием того, что там происходит.

«Вопрос экономического бронирования до сих пор дискутируется», - отметил Марченко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бронирование по экономическим критериям и так установлено постановлением Кабмина №76, при этом эти критерии трудно назвать прозрачными. В частности, отнесение предприятия к «важному для обеспечения потребностей населения» может осуществляться решениями разных органов власти, в том числе местных, а порядок такого «узкопрофильного» отнесения именно данными органами публично неизвестен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль не исключил, что отдельный закон для введения экономического бронирования будет не нужен, а правительство просто внесет изменения в постановление №76.

Кроме того, в Раде заявили, что экономическое бронирование позволит в случае изменения обстановки обеспечить ВСУ новыми военными, потому что мужчины выйдут из «тени»

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