Системно работаем над усилением возможностей госслужбы на пути в ЕС — Ольга Стефанишина

Чиновница подчеркнула, что все регионы Украины активно приобщались к обучению, в частности с помощью онлайн-платформы, позволившей принять участие в обучении тысячам госслужащих.

Фото: facebook.com/UA.EU.NATO

В Украине системно работают над усилением возможностей госслужбы по пути в ЕС. Об этом заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время выступления на мероприятии «Natolin4Capacity Building: расширение возможностей для государственных служащих на пути интеграции Украины в ЕС. Подведение итогов проекта и перспективы на будущее».

Протягом заходу учасники проєкту детально розказали про проєкт та поділитись досвідом й інсайтами участі у ньому. Так, загалом навчання пройшли 83 українські експерти.

«Сьогодні дуже приємно бачити багато молодих і яскравих облич, і знати, що це – лише невелика частина тих колег держслужбовців, які стали частиною програми, запущеної спільно з Коледжем Європи за підтримки Єврокомісії – проєкту «Natolin4Capacity Building». Нам знадобилося чимало часу, щоб розбудувати належну спроможність, щоб він запрацював на повну. Коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС і ми як ніколи наблизилися до процесу вступу, нагальність запуску проєкту стала очевидною, і я дуже рада, що разом ми мобілізували зусилля, щоб втілити його у життя», – зазначила Ольга Стефанішина.

Урядовиця підкреслила, що всі регіони України активно долучались до навчання, зокрема за допомогою онлайн-платформи, що дозволила взяти участь в навчанні (дистанційно) тисячам держслужбовців.

Окремо Віцепрем’єр-міністерка подякувала Національному агентству з питань державної служби за плідну співпрацю в межах реалізації проєкту.

«Знання та досвід, отримані під час проєкту, допоможуть побудувати власну спроможність і тісно співпрацювати над розвитком потенціалу вищих шкіл державного управління, що зокрема завдяки проєкту отримали «нове дихання». Сьогодні ми відзначаємо завершення першого етапу проєкту. Ми дізналися про наші сильні сторони й наші потреби і тепер будемо ще тісніше працювати з колегами з Єврокомісії, з Коледжем Європи в Натоліні, з НАДС та Урядовим Офісом з координації європейської та євроатлантичної інтеграції над тим, щоб використати весь потенціал нашого навчання якомога ефективніше. Наш новий етап взаємодії також ознаменувався рішенням Президента про делегацію України на переговорах про вступ до ЄС та створенням понад 30 різних робочих груп для залучення громадянського суспільства, бізнесу, Парламенту та Уряду, що разом стануть рушіями процесу вступу як такого», – додала Ольга Стефанішина.

Вона підкреслила, що наразі ми маємо дуже чітку аудиторію і визначений обсяг подальшої роботи, і висловила сподівання, що наступні етапи проєкту, що будуть обговорюватись в майбутньому, відповідатимуть нагальним потребам руху України до ЄС.

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