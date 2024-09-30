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«Дискусія непроста», — Сергій Марченко про перспективи економічного бронювання в Україні

20:59, 30 вересня 2024
За словами Сергія Марченка, питання економічного бронювання досі дискутується.
«Дискусія непроста», — Сергій Марченко про перспективи економічного бронювання в Україні
Фото: informator.ua
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Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що економічне бронювання треба було давно запровадити, але зараз це питання досі дискутується через свою складність. Про це він заявив під час дискусії від lb.ua.

«Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді», – сказав Марченко.

Міністр нагадав, що механізм бронювання в країні існує – заброньовано вже мільйон чоловіків. «Тому якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не «запакують» і не відправлять кудись без твого відома, було б краще», – додав він.

За словами Марченка, дискусія непроста, тому що має поєднуватись з планами мобілізації, з розумінням того, що там відбувається.

«Питання економічного бронювання досі дискутується», – зазначив Марченко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», бронювання за економічними критеріями і так вже встановлене постановою Кабміну №76, при цьому ці критерії важко назвати прозорими. Зокрема, віднесення підприємства до «важливого для забезпечення потреб населення» може здійснюватися рішеннями різних органів влади, у тому числі, місцевої, а порядок такого «вузькопрофільного» віднесення саме даними органами публічно невідомий.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль не виключив, що окремий закон для запровадження економічного бронювання буде не потрібен, а Уряд просто внесе зміни до постанови №76.

Також у Раді заявили, що економічне бронювання дозволить у разі зміни обстановки забезпечити ЗСУ новими військовими, бо чоловіки вийдуть з «тіні».

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Сергій Марченко

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