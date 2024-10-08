Украинцы, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут легально выезжать за границу - консул

Генконсул Украины в Люблине заверил, что возвращающийся на ротацию или в отпуск человек имеет право «без проблем пересекать границу».

Фото: Adam Lampart / UM Rzeszowa

Граждане Украины, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут легально пересекать границу, чтобы уехать в отпуск или на ротацию. Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в интервью порталу И.Pl.

По его словам, россияне представляют дезинформацию о том, что украинских военных отправляют на фронт без должной подготовки и снаряжения.

Однако каждый, кто заинтересован в присоединении к легиону, может обратиться к призывному пункту «без обязательств», потому что это добровольческое подразделение.

Куць отметил, что легион предлагает денежное вознаграждение.

Если человек решает подписать контракт, он должен пройти медицинское освидетельствование. Затем она со своим подразделением проходит подготовку под руководством Минобороны Польши, ее экипируют и отправляют на фронт во время контракта.

Консул уверяет, что после этого человек возвращается на ротацию и имеет право без проблем пересекать границу.

«Мы оказываем организационное содействие, но, конечно, первую скрипку в этом играет Министерство обороны Украины. В реализации всего мы здесь помогаем, поскольку это в нашем общем интересе и направлено на то, чтобы усилить обороноспособность страны», - отмечал консул в эфире украинской службы Polskie radio.

Олег Куць добавил, что из-за граждан Украины есть «большой интерес к этой инициативе».

Однако накануне глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что к Украинскому легиону в Польше согласилась присоединиться очень малое количество добровольцев.

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