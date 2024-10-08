Практика судов
  1. В Украине

Украинцы, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут легально выезжать за границу - консул

20:34, 8 октября 2024
Генконсул Украины в Люблине заверил, что возвращающийся на ротацию или в отпуск человек имеет право «без проблем пересекать границу».
Украинцы, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут легально выезжать за границу - консул
Фото: Adam Lampart / UM Rzeszowa
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут легально пересекать границу, чтобы уехать в отпуск или на ротацию. Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в интервью порталу И.Pl.

По его словам, россияне представляют дезинформацию о том, что украинских военных отправляют на фронт без должной подготовки и снаряжения.

Однако каждый, кто заинтересован в присоединении к легиону, может обратиться к призывному пункту «без обязательств», потому что это добровольческое подразделение.

Куць отметил, что легион предлагает денежное вознаграждение.

Если человек решает подписать контракт, он должен пройти медицинское освидетельствование. Затем она со своим подразделением проходит подготовку под руководством Минобороны Польши, ее экипируют и отправляют на фронт во время контракта.

Консул уверяет, что после этого человек возвращается на ротацию и имеет право без проблем пересекать границу.

«Мы оказываем организационное содействие, но, конечно, первую скрипку в этом играет Министерство обороны Украины. В реализации всего мы здесь помогаем, поскольку это в нашем общем интересе и направлено на то, чтобы усилить обороноспособность страны», - отмечал консул в эфире украинской службы Polskie radio.

Олег Куць добавил, что из-за граждан Украины есть «большой интерес к этой инициативе».

Однако накануне глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что к Украинскому легиону в Польше согласилась присоединиться очень малое количество добровольцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизованные до 25 лет мужчины не смогут уволиться со службы – комитет пересмотрел свое решение по законопроекту 11379-д

Комитет по нацбезопасности исключил из законопроекта 11379-д право на увольнение уже мобилизованных до 25 лет ограниченно годных мужчин.

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, где состоится «Рамштайн», из-за урагана в США

Джо Байден не приедет на «Рамштайн» в Германию – Белый дом.

Тестирование в апелляционные суды –  известны результаты за 8 октября

Максимальный балл получили 13 кандидатов, еще 7 претендентов не набрали проходной балл, а 5 не явились.

Верховная Рада безотлагательно поддержала законопроект об обеспечении военнослужащих-дезертиров, добровольно вернувшихся на службу

Военнослужащие, ушедшие в СЗЧ, а затем добровольно вернувшиеся на службу в течение 72 часов, не будут сниматься с видов обеспечения.

Верховная Рада доработает законопроект, которым предлагается дать дополнительное финансирование Государственной судебной администрации

Минфин указал, что расходы на содержание Государственной судебной администрации Украины ежегодно предусматриваются в государственном бюджете, поэтому направлять плату по результатам аукциона на финансирование расходов ГСА нет оснований.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя