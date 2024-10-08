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Українці, які доєднаються до Українського легіону в Польщі, зможуть легально виїжджати за кордон — консул

20:34, 8 жовтня 2024
Генконсул України в Любліні запевнив, що людина, яка повертається на ротацію або у відпустку, має право «без проблем перетинати кордон».
Українці, які доєднаються до Українського легіону в Польщі, зможуть легально виїжджати за кордон — консул
Фото: Adam Lampart / UM Rzeszowa
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Громадяни України, які доєднаються до Українського легіону в Польщі, зможуть легально перетинати кордон, щоб виїхати у відпустку або на ротацію. Про це заявив генеральний консул України в Любліні Олег Куць в інтерв’ю порталу І.Pl.

За його словами, росіяни подають дезінформацію про те, що українських військових відправляють на фронт без належної підготовки та спорядження.

Однак кожен, хто зацікавлений у приєднанні до легіону, може звернутися до призовного пункту «без жодних зобов'язань», бо це добровольчий підрозділ.

Куць зазначив, що легіон пропонує грошову винагороду.

Якщо людина вирішує підписати контракт, вона має пройти медичний огляд. Потім вона зі своїм підрозділом проходить підготовку під керівництвом Міноборони Польщі, її екіпірують і відправляють на фронт на час дії контракту.

Консул запевняє, що після цього людина повертається на ротацію та має право «без проблем перетинати кордон».

«Ми надаємо організаційне сприяння, але, звісно ж, першу скрипку в цьому грає Міністерство оборони України. В реалізації всього ми тут допомагаємо, оскільки це в нашому спільному інтересі та спрямоване на те, щоб посилити обороноздатність країни», — зазначав консул в ефірі української служби Polskie radio.

Олег Куць додав, що через громадян України є «великий інтерес до цієї ініціативи». 

Однак напередодні очільник Мініоборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що до Українського легіону в Польщі зголосилася приєднатися дуже мала кількість добровольців.

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