Володимир Зеленський увів у дію санкції проти зрадників України та військового виробництва в рф

Зокрема, санкції застосовано проти трьох громадян та 18 українських компаній.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав два укази, якими ввів у дію нові рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції застосовано щодо тих, хто зрадив Україну, а також щодо військового виробництва в країні-агресорі.

«Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор. І наші, українські, санкції, наш тиск на ворога ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру», — зазначив Глава держави.

Санкційні укази №697/2024 і №698/2024 оприлюднено на сайті Президента України.

«І наші, українські, санкції, наш тиск на ворога ми будемо й надалі робити синхронним із усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру. Я вдячний усім, хто допомагає нашій державі, нашим людям. Дякую кожному і кожній, хто дійсно все робить, що сам може, щоб Україна була сильнішою. Дякую всім нашим воїнам!» - наголосив Володимир Зеленський.

Так, санкції застосовано проти трьох громадян та 18 українських компаній. Обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

Відповідні санкції були введені проти громадянина Німеччини Олександра Акста та двох українців Валерія Фальковського і Владислава Студенця.

Також обмеження були накладені проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, що зареєстровані в Україні, зокрема, проти «Герман логістик сервіс», «Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ», «Торг інвест захід», «Рейніз трейдгруп», «Блокріал», «Укрвікбуд», «Мітракорт», «Грандміст», «Боненторг», «Будівельна фірма «Рембудмонтаж», «Гріно імпекс», «Прайм трейдент», «Клайд-індастрі», «Ареома», «Бізнестрек», «Альфагалактик», «Барітренд» і «Ленокс трейдінг».

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