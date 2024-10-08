Владимир Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в рф

В частности, санкции применены против трех граждан и 18 украинских компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал два указа, которыми ввел в действие новые решения СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Санкции применены в отношении предавших Украину, а также военного производства в стране-агрессоре.

«Мы продолжаем нашу санкционную работу – сегодня применены два новых пакета санкций. Относительно тех, кто изменил Украине, также в отношении военного производства в России – тех юридических и физических лиц, работающих на террор. И наши, украинские, санкции, наше давление на врага мы будем и дальше делать синхронным со всеми в мире, кто так же, как и украинцы, хочет настоящего мира», — отметил Глава государства.

Санкционные указы №697/2024 и №698/2024 обнародованы на сайте Президента Украины.

«И наши, украинские, санкции, наше давление на врага мы будем и дальше делать синхронным со всеми в мире, кто так же, как и украинцы, хочет настоящего мира. Я благодарен всем, кто помогает нашему государству, нашим людям. Спасибо каждому и каждому, кто действительно все делает, что сам может, чтобы Украина была сильнее. Спасибо всем нашим воинам!» – подчеркнул Владимир Зеленский.

Так, санкции применены против трех граждан и 18 украинских компаний. Ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.

Соответствующие санкции были введены против гражданина Германии Александра Акста и двух украинцев Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

Также ограничения были наложены против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине, в частности против «Герман логистик сервис», «Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ», «Торг инвест мероприятие», «Рейниз трейдгрупп», «Блокриал», «Укрвикстрой», «Митракорт», «Грандмост», «Боненторг», «Строительная фирма «Ремстроймонтаж», «Грино импекс», «Прайм трейдент» , "Клайд-индастри", "Ареома", "Бизнеснестрек", "Альфагалактик", "Баритренд" и "Ленокс трейдинг".

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