Служебное расследование в отношении экс-заместителя Генпрокурора Дмитрия Вербицкого завершено, — Андрей Костин

Результаты расследования были переданы НАБУ.

Офис Генерального прокурора завершил служебное расследование в отношении бывшего заместителя Генпрокурора Дмитрия Вербицкого. Об этом заявил Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью «Суспільному».

Он добавил, что результаты расследования были переданы в Национальное антикоррупционное бюро.

«О служебном расследовании, которое было начато, оно завершено. И все материалы как выводы, так и все материалы служебного расследования были направлены в НАБУ, согласно запросу детектива, который расследует вероятное незаконное обогащение Вербицкого», - рассказал Андрей Костин.

Также глава ОГП добавил, что подписал заявление Дмитрия Вербицкого об увольнении из органов прокуратуры, которое тот подал 8 октября.

Как сообщалось, у экс-заместителя Генпрокурора выявили необоснованных активов почти на 29 млн грн.

Впоследствии Дмитрий Вербицкий был уволен с должности заместителя Генпрокурора.

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