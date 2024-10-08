Кабмин упростил учет медицинского каннабиса - основные изменения

Изменения частично упрощают порядок учета, но устанавливают новые обязанности для производителей.

Кабинет министров внес изменения в порядок электронного учета выращивания и перемещения конопли для медицинских целей, а также продуктов их переработки и лекарственных средств на основе каннабиса. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменениями в постановление №857 Правительство частично упростило порядок, отменив необходимость вносить в электронную систему сведения о всех этапах обращения:

урожай конопли для медицинских целей, его сбор, сортировка и сырье из него;

транзитная перевозка растений и производимой из них продукции;

посадку растений и посадочного материала.

Кроме этого, Правительство установило новую обязанность для производителей – теперь они должны размещать в системе учета информацию о помещениях, где фактически хранятся растения или сырье, а также собственные сооружения.

Теперь владельцы обязаны информировать о перемещении растений.

Кроме того, они получили обязанность отчитываться относительно имеющихся семян и посадочного материала конопли, операций по сбору и обработке растительного сырья.

Также распространены операции по отбору образцов растений конопли и фасовка готового лекарственного средства на другие объекты учета.

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