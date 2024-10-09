Законопроект о сохранении обеспечения для вернувшихся на службу дезертиров входит в противоречие с УПК – ГНЭУ ВР

Верховная Рада одобрила законопроект о гарантиях продолжения службы военнослужащими, которые совершили СЗЧ или дезертирство, а затем вернулись – но он противоречит порядку освобождения их от уголовной ответственности, определенному другим законом.

Законопроект о сохранении обеспечения для лиц, совершивших СЗЧ или дезертирство, не согласовывается с порядком освобождения от уголовной ответственности таких лиц, которые были прописаны в другом недавно принятом законе. Это подчеркнуло ГНЭУ Верховной Рады.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 октября Верховная Рада решила безотлагательно включить в повестку дня и сразу проголосовать за основу законопроект 12095 о внесении изменений в статью 24 Закона «О военном долге и военной службе». Проект был зарегистрирован 4 октября.

Как пояснил в своем выступлении соавтор законопроекта, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, сейчас «есть огромная проблема по СЗЧ». «Это проблема восстановления обеспечения военнослужащего, добровольно вернувшегося в воинскую часть. Простые вещи – еда, одежда, обеспечение оружием, это все происходит после решения суда, вынесение которого может занять месяц, полгода. Поэтому мы этим законопроектом предлагаем обеспечить вернувшегося в течение 72 часов военнослужащего и уже потом – решения суда. В это время военнослужащий будет становится в воинскую часть, куда он прибыл, на полный учет», - пояснил Завитневич.

Как отмечено в пояснительной записке, проект разработан с целью «установления правовых гарантий и механизмов продления военной службы военнослужащим, которые самовольно покинули воинские части или места несения службы или совершили дезертирство, и вернулись и выразили готовность надлежащим образом выполнять свой воинский долг и продолжать военную службу».

Для этого предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и предусмотреть, что военная служба для военнослужащих, совершивших СЗЧ или дезертировавших, не приостанавливается.

Как отметили в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, очевидно, что предлагаемые изменения обусловлены принятием Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения», принятого 20 августа 2024 года №3902-IX (законопроект №11322 о декриминализации СЗЧ и дезертирства для лиц, совершивших их впервые).

Этим законом ст. 401 Уголовного кодекса была дополнена новой ч. 5 и установлено, что лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 УК, может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, если оно добровольно обратилось с ходатайством к прокурору, суду о намерении вернуться к этой или иной воинской части или к месту службы для продления прохождения воинской службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения таким лицом воинской службы.

Как отметили в ГНЭУ, они в своем заключении на соответствующий законопроект №11322 предупреждали о необходимости урегулирования в законодательстве о военной службе механизма организации и контроля прибытия такого военнослужащего в воинскую часть (место несения службы) и возобновление его на военной службе.

Вместе с тем, с предлагаемым в данном проекте 12095 механизмом решения вышеописанного вопроса ГНЭУ ВР не может согласиться.

Так, в ч. 2 ст. 24 Закона в редакции проекта устанавливается, что «военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается».

В таком случае, отмечает ГНЭУ, возникает вопрос о порядке открытия уголовного производства, проведения досудебного расследования и направлении материалов об освобождении от уголовной ответственности в отношении лица, самовольно покинувшего воинскую часть или место службы или дезертировавшего.

Ведь в уголовном и уголовном процессуальном законодательстве для лица, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 УК (т.е. СЗЧ или дезертирство), предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в порядке, определенном УПК.

В УПК, в частности, установлено, что такое освобождение осуществляется судом на основании ходатайства прокурора об освобождении от уголовной ответственности (ст. 286). При этом, при наличии основания для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 401 УК, прокурор или суд должен также получить письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продления прохождения воинской службы таким подозреваемым или обвиняемым (ч. 2 ст. 286 УПК).

Таким образом, предписания проекта не согласовываются с уголовным и уголовным процессуальным законодательством о порядке освобождения от уголовной ответственности лица, впервые самовольно покинувшего военную часть или дезертировавшего.

Также проектом предлагается урегулировать вопросы продления военной службы для военнослужащих, военная служба которых была приостановлена ​​до вступления в силу проекта рассматриваемого Закона, которые впервые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы или дезертировали.

«В случае принятия проекта и положения о том, что не позднее 72 часов со дня прибытия военнослужащих (тех, военная служба которых была приостановлена ​​до вступления в силу этого проекта, которые впервые совершили СЗЧ или дезертировали) в воинские части или места прохождения службы, командир (начальник) воинской части обязан принять решение о продлении военной службы и действиях контракта, будут оставаться вопросы о действиях должностных лиц органов государственной власти (в частности, следователя, прокурора, суда) в отношении этих военнослужащих и возможности принятия решения об освобождении от уголовной ответственности на основании ч .5 ст. 401 УК.

Ведь предписание пп. 3 п. 2 раздела II проекта о том, что командир воинской части информирует об этом, в том числе в письменной форме, орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка в ВСУ, не решает такой вопрос.

Очевидно, что предлагаемый механизм в проекте о продлении военной службы для таких военнослужащих должен быть согласован с имеющимся в законодательстве механизмом освобождения от уголовной ответственности указанной категории лиц» - отмечают в ГНЭУ.

Отдельно в ГНЭУ ВР указали, что проектом не решается вопрос о том, на каких должностях и с какими воинскими званиями будут продолжать военную службу военнослужащие, самовольно покинувшие воинские части или места службы или дезертировавшие. В частности, не исключены случаи, когда к уголовной ответственности будут привлечены лица, занимавшие руководящие должности в ВСУ и других военных формированиях, а также имевшие воинские звания офицерского состава.

В случае восстановления этих лиц на военной службе без внесения надлежащих изменений в Закон, эти лица смогут претендовать и быть назначенными на аналогичные руководящие должности и продолжать военную службу с тем воинским званием, которое у них было до совершения соответствующих уголовных правонарушений.

Напомним, 7 сентября вступил в силу закон №3902-IX, декриминализирующий дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые, но только при совокупности определенных условий.

Автор: Наталя Мамченко

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