Верховная Рада безотлагательно поддержала законопроект об обеспечении военнослужащих-дезертиров, добровольно вернувшихся на службу

8 октября Верховная Рада решила безотлагательно рассмотреть и принять в первом чтении законопроект 12095, который недавно, 4 октября, подали председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, член Комитета Федор Вениславский и другие. Согласно законопроекту военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается.
Предлагается установить, что во время действия военного положения:
Как пояснил в своем выступлении соавтор законопроекта Александр Завитневич, сейчас «есть огромная проблема по СЗЧ».
«Это проблема восстановления обеспечения военнослужащего, добровольно вернувшегося в воинскую часть. Простые вещи – еда, одежда, обеспечение оружием, это все происходит после решения суда, вынесение которого может занять месяц, полгода. Поэтому мы этим законопроектом предлагаем обеспечить вернувшегося в течение 72 часов военнослужащего и уже потом – решение суда. За это время военнослужащий будет ставить в воинскую часть, куда он прибыл на полный учет», - пояснил Завитневич.
Народный депутат Ирина Фриз подчеркнула, что этот законопроект дает право человеку, который находится в СЗЧ де-факто находиться в СЗЧ, а де-юре на военной службе. «Это легализация дезертирства, и он не согласуется с УК и УПК» – отметила она.
Со своей стороны народный депутат Михаил Цымбалюк отметил, что не бывает простых решений во время войны. «Действительно с точки зрения Конституции здесь есть вопросы, но этим людям нужно дать шанс» - отметил он.
Законопроект будет оперативно подготовлен ко второму чтению.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Федор Вениславский анонсировал законопроект, по которому уголовные дела о самовольном уходе из воинской части даже не будут открываться.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.