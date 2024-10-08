Верховная Рада безотлагательно поддержала законопроект об обеспечении военнослужащих-дезертиров, добровольно вернувшихся на службу

Военнослужащие, ушедшие в СЗЧ, а затем добровольно вернувшиеся на службу в течение 72 часов, не будут сниматься с видов обеспечения.

8 октября Верховная Рада решила безотлагательно рассмотреть и принять в первом чтении законопроект 12095, который недавно, 4 октября, подали председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, член Комитета Федор Вениславский и другие. Согласно законопроекту военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается.

Предлагается установить, что во время действия военного положения:

военнослужащим, военная служба которых была приостановлена ​​до вступления в силу настоящего Закона, которые впервые самовольно покинули военные части или места прохождения службы или дезертировали, и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, не позднее 72 часов со дня их прибытия в военные частей или мест прохождения службы, командир (начальник) воинской части обязан принять решение о продлении военной службы и действия контракта, возобновлении выплат денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины

в день принятия решения о продлении военной службы военнослужащим, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, командир (начальник) воинской части информирует об этом, в том числе в письменной форме, орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка

открытые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса, в отношении военнослужащих, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, не являются основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта и т.п.

Как пояснил в своем выступлении соавтор законопроекта Александр Завитневич, сейчас «есть огромная проблема по СЗЧ».

«Это проблема восстановления обеспечения военнослужащего, добровольно вернувшегося в воинскую часть. Простые вещи – еда, одежда, обеспечение оружием, это все происходит после решения суда, вынесение которого может занять месяц, полгода. Поэтому мы этим законопроектом предлагаем обеспечить вернувшегося в течение 72 часов военнослужащего и уже потом – решение суда. За это время военнослужащий будет ставить в воинскую часть, куда он прибыл на полный учет», - пояснил Завитневич.

Народный депутат Ирина Фриз подчеркнула, что этот законопроект дает право человеку, который находится в СЗЧ де-факто находиться в СЗЧ, а де-юре на военной службе. «Это легализация дезертирства, и он не согласуется с УК и УПК» – отметила она.

Со своей стороны народный депутат Михаил Цымбалюк отметил, что не бывает простых решений во время войны. «Действительно с точки зрения Конституции здесь есть вопросы, но этим людям нужно дать шанс» - отметил он.

Законопроект будет оперативно подготовлен ко второму чтению.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее Федор Вениславский анонсировал законопроект, по которому уголовные дела о самовольном уходе из воинской части даже не будут открываться.

Автор: Наталя Мамченко

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