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Верховна Рада невідкладно підтримала законопроект про забезпечення військовослужбовців-дезертирів, які добровільно повернуться на службу

16:04, 8 жовтня 2024
Військовослужбовці, які пішли у СЗЧ, а потім добровільно повернулися на службу протягом 72 годин, не будуть зніматися з видів забезпечення.
Верховна Рада невідкладно підтримала законопроект про забезпечення військовослужбовців-дезертирів, які добровільно повернуться на службу
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Верховна Рада 8 жовтня вирішила невідкладно розглянути і прийняти у першому читанні законопроект 12095, який нещодавно, 4 жовтня, подали голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич, член Комітету Федір Веніславський та інші. Відповідно до законопроекту військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється.

Пропонується установити, що під час дії воєнного стану:

  • військовослужбовцям, військову службу яких було призупинено до набрання чинності цим Законом, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військових частин чи місць проходження служби, командир (начальник) військової частини зобов’язаний прийняти рішення про продовження військової служби та дії контракту, поновлення виплат грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальних гарантій, встановлених законодавством України
  • у день прийняття рішення про продовження військової служби військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, командир (начальник) військової частини інформує про це, у тому числі у письмовій формі, орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку
  • відкриті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу, стосовно військовослужбовців, зазначених у підпункті 1 цього пункту, не є підставою для відмови у продовжені військової служби та дії контракту тощо.

Як пояснив у своєму виступі співавтор законопроекту Олександр Завітневич, наразі «є величезна проблема по СЗЧ».

«Це проблема відновлення забезпечення військовослужбовця, який добровільно повернувся до військової частини. Прості речі – їжа, одяг, забезпечення зброєю, це все відбувається після рішення суду, винесення якого може тривати місяць, півроку. Тому ми цим законопроектом пропонуємо забезпечити військовослужбовця, який повернувся протягом 72 годин, і вже потім – рішення суду. У цей час військовослужбовець буде ставити до військової частини, куди він прибув на повний облік» - пояснив Завітневич.

Народний депутат Ірина Фріз підкреслила, що цей законопроект дає право людині, яка знаходиться в СЗЧ де-факто перебувати в СЗЧ, а де-юре на військовій службі. «Це легалізація дезертирства, і він не узгоджується з КК та КПК» - зазначила вона.

Зі свого боку, народний депутат Михайло Цимбалюк зауважив, що не буває простих рішень під час війни. «Дійсно з точки зору Конституції тут є питання, але цим людям потрібно дати шанс» - зазначив він.

Законопроект буде оперативно підготовлено до другого читання.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше Федір Веніславський анонсував законопроект, за яким кримінальні справи про самовільне залишення військової частини навіть не відкриватимуть.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект ЗСУ військовослужбовці

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Верховна Рада невідкладно підтримала законопроект про забезпечення військовослужбовців-дезертирів, які добровільно повернуться на службу

Військовослужбовці, які пішли у СЗЧ, а потім добровільно повернулися на службу протягом 72 годин, не будуть зніматися з видів забезпечення.

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