Верховна Рада невідкладно підтримала законопроект про забезпечення військовослужбовців-дезертирів, які добровільно повернуться на службу

Верховна Рада 8 жовтня вирішила невідкладно розглянути і прийняти у першому читанні законопроект 12095, який нещодавно, 4 жовтня, подали голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич, член Комітету Федір Веніславський та інші. Відповідно до законопроекту військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється.
Пропонується установити, що під час дії воєнного стану:
Як пояснив у своєму виступі співавтор законопроекту Олександр Завітневич, наразі «є величезна проблема по СЗЧ».
«Це проблема відновлення забезпечення військовослужбовця, який добровільно повернувся до військової частини. Прості речі – їжа, одяг, забезпечення зброєю, це все відбувається після рішення суду, винесення якого може тривати місяць, півроку. Тому ми цим законопроектом пропонуємо забезпечити військовослужбовця, який повернувся протягом 72 годин, і вже потім – рішення суду. У цей час військовослужбовець буде ставити до військової частини, куди він прибув на повний облік» - пояснив Завітневич.
Народний депутат Ірина Фріз підкреслила, що цей законопроект дає право людині, яка знаходиться в СЗЧ де-факто перебувати в СЗЧ, а де-юре на військовій службі. «Це легалізація дезертирства, і він не узгоджується з КК та КПК» - зазначила вона.
Зі свого боку, народний депутат Михайло Цимбалюк зауважив, що не буває простих рішень під час війни. «Дійсно з точки зору Конституції тут є питання, але цим людям потрібно дати шанс» - зазначив він.
Законопроект буде оперативно підготовлено до другого читання.
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», раніше Федір Веніславський анонсував законопроект, за яким кримінальні справи про самовільне залишення військової частини навіть не відкриватимуть.
Автор: Наталя Мамченко
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