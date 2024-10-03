Кримінальні справи про самовільне залишення військової частини навіть не відкриватимуть – Федір Веніславський анонсував законопроект

У Комітеті з нацбезпеки опрацьовують законопроект, за яким стосовно військовослужбовців, що добровільно повернуться на службу, навіть не відкриватимуть кримінальні провадження по СЗЧ.

Парламентарі мають намір повністю декриміналізувати самовільне залишення військової частини (СЗЧ) для тих військовослужбовців, які добровільно повертатимуться на службу. Кримінальне провадження за такими випадками навіть не відкриватимуть. Про це в коментарі hromadske повідомив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський.

Законопроект зареєструють найближчими днями.

Як пояснив Федір Веніславський, нинішній закон працює, але тільки тоді, коли людині вже повідомлено про підозру і суд ухвалює рішення про звільнення її від кримінальної відповідальності.

«А ми хочемо усунути цю можливість, щоб людина навіть не перебувала в орбіті кримінального провадження, якщо вона добровільно повернеться. А це дуже багатьох стримує від повернення на військову службу.

Тобто ми хочемо, щоб була можливість повернутися до військової служби без страху мати судимість», — зауважив він.

Даний законопроект, напрацьований робочою групою комітету, має на меті нівелювати фактори зниження темпів мобілізації. Він визнав, що зниження є, але воно нібито «несуттєве». А про «радикальні заходи», зокрема щодо зниження призовного віку, нині не йдеться.

Водночас Веніславський запевнив, що інформація про те, що в СЗЧ нині понад 100 тисяч військових, не відповідає дійсності. Він каже, що «їх менше», однак додає, що не може розголошувати закриту інформацію.

Стосовно питання визначення у законодавстві чітких термінів військової служби, то, як зауважив депутат, члени комітету планують торкатися цих питань засіданні за участі міністра оборони.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 вересня набув сили закон про внесення змін до КК і КПК №3902-IX (законопроект 11322), який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини, якщо це відбулося вперше. Втім, для цього існує низка умов. Зокрема, злочин вчинено вперше, і особа добровільно звернулася з клопотанням, а командир чи начальник письмово погодив це. Водночас, як зазначало Головне юридичне управління Верховної Ради, в основу рішення суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності покладається рішення та дії третіх осіб. Тобто, вводиться залежність питання звільнення від письмової згоди командира на продовження проходження особою військової служби. Також не окреслено критерії, якими мав би керуватися командир при наданні згоди.

Також ми писали, що у 56 окремій мотопіхотній бригаді почали службове розслідування після того, як їхній військовослужбовець Сергій Гнезділов публічно оголосив, що самовільно залишив частину.

Автор: Наталя Мамченко

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