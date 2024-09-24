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Після СЗЧ Сергія Гнезділова в його 56 бригаді призначили службове розслідування

15:17, 24 вересня 2024
У 56 окремій мотопіхотній бригаді почали службове розслідування після того, як їхній військовослужбовець Сергій Гнезділов публічно оголосив, що самовільно залишив частину.
Після СЗЧ Сергія Гнезділова в його 56 бригаді призначили службове розслідування
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Як повідомлялося, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив частину. За його словами, таким чином він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що це сприяє «чорній демобілізації». У Верховній Раді зазначили, що самовільне залишення частини — це кримінальний злочин.

У 56 ОМПБр призначили службове розслідування та заявили, що військовий «вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення». Про це повідомляє «Суспільне».

«Військовослужбовець 56 ОМПБр Сергій Гнезділов вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану). За даним фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії», — зазначили у бригаді.

Там додали, що позиція командування військової частини залишається незмінною — нульова толерантність до скоєння подібних вчинків.

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