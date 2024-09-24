После СЗЧ Сергея Гнездилова в его 56-й бригаде назначили служебное расследование

Как сообщалось, военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов публично заявил, что самовольно покинул часть. По его словам, таким образом он стремится привлечь внимание к отсутствию установленных сроков службы в армии и тому, что это способствует «черной демобилизации». В Верховной Раде отметили, что самовольное уход от части — это уголовное преступление.
В 56 ОМПБр назначили служебное расследование и заявили, что военный «совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления». Об этом сообщает «Суспільне».
«Военнослужащий 56 ОМПБр Сергей Гнездилов совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, совершенное в условиях военного положения). По данному факту назначено служебное расследование и проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия», - отметили в бригаде.
Там добавили, что позиция командования воинской части остается неизменной – нулевая толерантность к совершению подобных поступков.
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