После СЗЧ Сергея Гнездилова в его 56-й бригаде назначили служебное расследование

В 56-й отдельной мотопехотной бригаде начали служебное расследование после того, как их военнослужащий Сергей Гнездилов публично объявил, что самовольно покинул часть.

Как сообщалось, военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов публично заявил, что самовольно покинул часть. По его словам, таким образом он стремится привлечь внимание к отсутствию установленных сроков службы в армии и тому, что это способствует «черной демобилизации». В Верховной Раде отметили, что самовольное уход от части — это уголовное преступление.

В 56 ОМПБр назначили служебное расследование и заявили, что военный «совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления». Об этом сообщает «Суспільне».

«Военнослужащий 56 ОМПБр Сергей Гнездилов совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, совершенное в условиях военного положения). По данному факту назначено служебное расследование и проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия», - отметили в бригаде.

Там добавили, что позиция командования воинской части остается неизменной – нулевая толерантность к совершению подобных поступков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.