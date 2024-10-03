Уголовные дела о самовольном оставлении воинской части даже не будут открывать – Федор Вениславский анонсировал законопроект

В Комитете по нацбезопасности прорабатывают законопроект, согласно которому в отношении военнослужащих, которые добровольно вернутся на службу, даже не будут открывать уголовные производства по СЗЧ.

Парламентарии намерены полностью декриминализировать самовольное оставление воинской части для тех военнослужащих, которые будут добровольно возвращаться на службу. Уголовное производство по таким случаям даже не будет открываться. Об этом в комментарии hromadske сообщил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский.

Законопроект зарегистрируют в ближайшие дни.

Как пояснил Федор Вениславский, нынешний закон работает, но только тогда, когда человек уже уведомлен о подозрении и суд принимает решение об освобождении его от уголовной ответственности.

«А мы хотим устранить эту возможность, чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется. А это очень многих удерживает от возвращения на военную службу.

То есть, мы хотим, чтобы была возможность вернуться в военную службу без страха иметь судимость», — отметил он.

Данный законопроект, наработанный рабочей группой комитета, имеет целью нивелировать факторы снижения темпов мобилизации. Он признал, что понижение есть, но оно якобы «несущественное». А о «радикальных мерах», в частности по снижению призывного возраста, сейчас речь не идет.

В то же время Вениславский заверил, что информация о том, что в СЗЧ сейчас более 100 тысяч военных, не соответствует действительности. Он говорит, что «их меньше», однако добавляет, что не может разглашать закрытую информацию.

Что касается вопроса определения в законодательстве четких сроков военной службы, то, как заметил депутат, члены комитета планируют затрагивать эти вопросы заседании с участием министра обороны.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 сентября вступил в силу закон о внесении изменений в УК и УПК №3902-IX (законопроект 11322), декриминализирующий дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые. Впрочем, для этого существует ряд условий. В частности, преступление совершено впервые, и лицо добровольно обратилось с ходатайством, а командир или начальник письменно согласовал это. В то же время, как отмечало Главное юридическое управление Верховной Рады, в основу решения суда об освобождении от уголовной ответственности возлагается решение и действия третьих лиц. То есть вводится зависимость вопроса освобождения от письменного согласия командира на продолжение прохождения лицом военной службы. Также не определены критерии, которыми должен руководствоваться командир при предоставлении согласия.

Также мы писали, что в 56-й отдельной мотопехотной бригаде начали служебное расследование после того, как их военнослужащий Сергей Гнездилов публично объявил, что самовольно покинул часть.

Автор: Наталья Мамченко

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