Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте приехал в Киев, фото

Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев после назначения на должность генсека НАТО.

В четверг 3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщило агентство AFP.

Это первый официальный визит Рютте в Украину.

По данным oboz.ua, генсек НАТО уже провел переговоры с Президентом Владимиром Зеленским – по итогам встречи они провели пресс-конференцию.

Напомним, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с 1 октября официально вступил в должность генерального секретаря НАТО, заменив Йенса Столтенберга.

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