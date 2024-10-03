Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте приехал в Киев, фото

В четверг 3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщило агентство AFP.
Это первый официальный визит Рютте в Украину.
По данным oboz.ua, генсек НАТО уже провел переговоры с Президентом Владимиром Зеленским – по итогам встречи они провели пресс-конференцию.
Напомним, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с 1 октября официально вступил в должность генерального секретаря НАТО, заменив Йенса Столтенберга.
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