Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте приїхав до Києва, фото

Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва після призначення на посаду генсека НАТО.

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У четвер, 3 жовтня, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва. Про це повідомило агентство AFP.

Це перший офіційний візит Рютте в Україну.

За даними oboz.ua, генсек НАТО вже провів перемовини із Президентом Володимиром Зеленським — за підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте з 1 жовтня офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, замінивши Єнса Столтенберга.

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