В ТЦК раскрыли, как ищут мужчин, которые не обновили данные

В ТЦК сообщили, что подавляющее большинство из тех, кто не обновил данные до 16 июля, ищут двумя метода.

Фото: tsn.ua

Полковник, заместитель начальника центра – начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало сообщил, что сейчас происходит с теми, кто не обновил данные до 16 июля. Об этом он рассказал в интервью «Главреду».

По его словам, большинство из них ищут с помощью «Укрпочты» или адресного оповещения.

«По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые сообщения с описью вложения. Потому что повестка без описи, без конверта, которая брошена в почтовый ящик не является надлежащим образом врученной - только почтовым вложением или лично в руки. Как не считается надлежащим образом оповещенным лицо, чьи родственники, которые или взяли повестку, или не взяли и заявили, что лицо не проживает по месту жительства», - пояснил Монукало.

Также он добавил, что после поступления сообщения, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, на основании этого материала формируется запрос в Национальную полицию о представлении в розыск.

«Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил военного учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство», - добавил он.

Ранее в ТЦК сообщили, что лица с отсрочкой от службы, которые не обновили данные, также являются нарушителями.

Добавим, парламентарии предлагают упростить условия для наложения заочных штрафов от ТЦК.

Еще известно, что мужчина через суд обязал ТЦК исправить данные в Реестре «Оберег».

Также мы писали, что пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ.

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