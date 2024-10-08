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Лица с отсрочкой от службы, которые не обновили данные, также являются нарушителями – ТЦК

10:39, 8 октября 2024
В ТЦК заявили, если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу.
Лица с отсрочкой от службы, которые не обновили данные, также являются нарушителями – ТЦК
Фото: kadrovik.ua
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Заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора мобилизационно-оборонительной работы, подполковник Андрей Мороз заявил, что значительная часть населения обновила данные, но есть такое же большое количество тех, кто это не сделал. Об этом он сказал в комментарии «Западному курьеру».

Чиновник отметил, что эти граждане находятся в розыске полиции и сотрудники ТЦК каждый день их выявляют во время мер по оповещению и передают нацполиции.

«Напоминаю, те, у кого нет военно-учетных документов, тоже являются нарушителями военного учета. Есть также категория граждан, имеющих право на отсрочку от службы, но по каким-либо причинам не обновили данные. Те, что имеет военно-учетные документы неустановленного образца, также нарушители. Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности», – сказал Мороз.

Также он добавил, что дальше проводятся все мероприятия по актуализации всех данных лица, и если оно подлежит призыву и мобилизации, то «автоматически проходит военно-врачебную комиссию».

 «Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу», - заявил представитель ТЦК.

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ТЦК

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