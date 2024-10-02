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Кабмин расширил условия автоматического продления отсрочек через Дію чиновникам и членам общественных организаций

11:23, 2 октября 2024
Только при условии уточнения военно-учетных данных, наличии документа и ненахождении в розыске – Кабмин внес изменения в порядок автоматического продления отсрочек чиновникам и грантовым общественным организациям, внесенным в перечень критически важных.
Кабмин расширил условия автоматического продления отсрочек через Дію чиновникам и членам общественных организаций
Фото - vechirniy.kyiv.ua
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Кабмин изменил условия, при которых чиновник или член грантовой общественной организации, отнесенной к перечню критически важных, может автоматически продлить отсрочку через портал Дія.

Так, правительство добавило новые условия – а именно, что такое лицо должно было уточнить свои военно-учетные данные в установленный законом об усилении мобилизации срок 60 дней, находится на военном учете и имеет военно-учетный документ, а также не находится в розыске.

Соответствующие изменения внесены в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, утвержденного постановлением Кабмина от 5 июня 2024 года №650.

Напомним, что постановлением №650 Кабмин определил достаточно простой порядок бронирования через портал Дія для лиц, работающих или проходящих службу:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • на предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает право на бронирование до 100% для исполнителей грантовых проектов вне зависимости от направления их деятельности. Ранее мы публиковали перечень этих критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период общественных организаций и ООО, часть из которых занимается исследованием общественного мнения и политических настроений.

Напомним, что для целей бронирования военнообязанных средствами Портала Дія Минэкономики формирует и ведет Единый перечень этих органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций. Списки представляются государственными органами, предприятиями, учреждениями, которые включены в Единый перечень.

Руководитель государственного органа, предприятия, учреждения или уполномоченное им лицо средствами Портала Дія в произвольной форме, пригодной для восприятия его содержания, формирует списки после прохождения идентификации и аутентификации.

Вместе с тем, согласно изменениям, внесенным 1 октября постановлением 1125, Кабмин добавил норму, что «в список включаются военнообязанные, которые взяты на персональный военный учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении».

Также Кабмин добавил, что в списке по военнообязанному должны указываться, кроме ФИО, номера карты налогоплательщика и срока действия отсрочки, также и следующие данные:

  • реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
  • военно-учетная специальность;
  • дата уточнения военно-учетных данных.

То есть, забронировать через Дію лицо, не уточнившее военно-учетные данные, не получится.

Соответствующее условие добавлено также в пункт 19 Порядка бронирования военнообязанных средствами портала Дія.

Так, ранее этот пункт предусматривал, что «в случае положительного результата проверки, проведенной в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, средствами Реестра военнообязанных автоматически осуществляется перевод военнообязанного на специальный военный учет сроком отсрочки. С момента перевода военнообязанного на специальный военный учет он считается забронированным и предоставляется отсрочка на период, определенный пунктом 2 Порядка бронирования военнообязанных во время военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 27 января 2023 г. № 76».

После изменений этот пункт 19 изложен в новой редакции.

Так, в случае положительного результата проверки, проведенной в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, средствами Реестра военнообязанных перевод военнообязанного на специальный военный учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:

  • состоит на военном учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
  • уточнил данные о пребывании на военном учете в соответствии с пунктом 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 11 апреля 2024 г. №3633-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета»;
  • не находится в розыске.
  • Напомним, что указанный пункт 2 предусматривает срок в 60 дней для уточнения данных со дня вступления в силу закона о мобилизации, то есть до 17 июля 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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Дия

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Кабмин расширил условия автоматического продления отсрочек через Дію чиновникам и членам общественных организаций

Только при условии уточнения военно-учетных данных, наличии документа и ненахождении в розыске – Кабмин внес изменения в порядок автоматического продления отсрочек чиновникам и грантовым общественным организациям, внесенным в перечень критически важных.

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