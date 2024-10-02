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Кабмін розширив умови автоматичного продовження відстрочок через Дію чиновникам і членам громадських організацій

11:23, 2 жовтня 2024
Лише за умови уточнення військово-облікових даних, наявності документу та неперебування в розшуку – Кабмін вніс зміни до порядку автоматичного продовження відстрочок чиновникам і грантовим громадським організаціям, які внесені до переліку критично важливих.
Кабмін розширив умови автоматичного продовження відстрочок через Дію чиновникам і членам громадських організацій
Фото - vechirniy.kyiv.ua
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Кабмін змінив умови, за яких чиновник або член грантової громадської організації, віднесеної до переліку критично важливих, може автоматично продовжити відстрочку через портал Дія.

Так, Уряд додав нові умови – а саме, що така особа повинна була уточнити свої військово-облікові дані у встановлений законом про посилення мобілізації строк 60 днів, перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ, а також не перебуває у розшуку.

Відповідні зміни внесені до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, затвердженого постановою Кабміну від 5 червня 2024 року №650.

Нагадаємо, що постановою №650 Кабмін визначив досить простий порядок бронювання через портал Дія для осіб, які працюють або проходять службу:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачає право на бронювання до 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності. Раніше ми публікували перелік цих «критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період» громадських організацій та ТОВ, частина з яких займається дослідженням суспільної думки та політичних настроїв.

Нагадаємо, що для цілей бронювання військовозобов’язаних засобами Порталу Дія Мінекономіки формує та веде Єдиний перелік цих органів державної влади, підприємств, установ та організацій. Списки подаються державними органами, підприємствами, установами, які включені до Єдиного переліку.

Керівник державного органу, підприємства, установи або уповноважена ним особа засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, формує списки після проходження ідентифікації та автентифікації.

Разом з тим, відповідно до змін, внесених 1 жовтня постановою 1125 Кабмін додав норму, що «до списку включаються військовозобов’язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві, установі».

Також Кабмін додав, що у списку щодо військовозобов’язаного мають зазначатися, окрім ПІБ, номеру картки платника податків і строку дії відстрочки, також і наступні дані:

  • реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
  • військово-облікова спеціальність;
  • дата уточнення військово-облікових даних.

Тобто, забронювати через Дію особу, яка не уточнила військово-облікові дані, не вийде.

Відповідна умова додана також і до пункту 19 Порядку бронювання військовозобов’язаних засобами порталу Дія.

Так, раніше цей пункт передбачав, що «у разі позитивного результату перевірки, проведеної відповідно до пункту 18 цього Порядку, засобами Реєстру військовозобов’язаних автоматично здійснюється переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки. З моменту переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він вважається заброньованим та йому надається відстрочка на період, визначений пунктом 2 Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27 січня 2023 р. № 76».

Після змін цей пункт 19 викладено у новій редакції.

Так, у разі позитивного результату перевірки, проведеної відповідно до пункту 18 цього Порядку, засобами Реєстру військовозобов’язаних переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний:

  • перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
  • уточнив дані щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»;
  • не перебуває у розшуку.

Нагадаємо, що вказаний пункт 2 передбачає строк в 60 днів для уточнення даних з дня набрання чинності законом про мобілізацію, тобто, до 17 липня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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Дія

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Кабмін розширив умови автоматичного продовження відстрочок через Дію чиновникам і членам громадських організацій

Лише за умови уточнення військово-облікових даних, наявності документу та неперебування в розшуку – Кабмін вніс зміни до порядку автоматичного продовження відстрочок чиновникам і грантовим громадським організаціям, які внесені до переліку критично важливих.

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