Практика судів
  1. Суд інфо
  2. / Касаційний кримінальний суд

Судді ККС ВС взяли участь у круглому столі щодо ефективного здійснення правосуддя у справах про воєнні злочини

12:27, 2 жовтня 2024
Голова ККС ВС Олександр Марчук зауважив, що справедливе та ефективне правосуддя – це перемога на правовому полі.
Судді ККС ВС взяли участь у круглому столі щодо ефективного здійснення правосуддя у справах про воєнні злочини
Фото: supreme.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Попри всі виклики сьогодення, зумовлені воєнними діями, ми повертаємося на робочі місця, добросовісно виконуємо свою роботу і здійснюємо правосуддя. Судові рішення у справах про воєнні злочини є засвідченням окупації, вбивств цивільного населення, руйнування інфраструктури та насильства як перед українським суспільством, так і перед міжнародною спільнотою та всім людством.

Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінально суду свідчить про те, що Україна готова приєднатися до міжнародного кримінального судочинства,  брати на себе зобов’язання та нести відповідальність, а також про те, що спільними зусиллями можливо притягнути до відповідальності країну, яка живе правом сили.

Про це зазначив голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександр Марчук під час спільного круглого столу для суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів «Сприяння справедливому та ефективному здійсненню правосуддя у справах про воєнні злочини».

Фото: supreme.court.gov.ua

Олександр Марчук акцентував на постанові Великої Палати Верховного Суду від 28 лютого 2024 року у справі № 415/2182/20, в якій визначено ознаки суб’єкта злочину, передбаченого ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Це перша практика й розуміння того, як застосовувати норми права, використовуючи як міжнародне право, так і національне законодавство.

Голова ККС ВС зауважив, що справедливе та ефективне правосуддя – це перемога на правовому полі. Навчання, яке пройшли судді всіх інстанцій у межах програми USAID «Справедливість для всіх», збагатило суддівське розуміння специфіки розгляду воєнних злочинів.

Cуддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Світлана Яковлєва розповіла про докази і доказування у справах про воєнні злочини.

Фото: supreme.court.gov.ua

Спікерка розповіла, що, крім важливості встановлення контекстуального елементу в цих справах, слід звертати увагу на допустимість доказів у світлі національного та міжнародного підходів. Всі докази, у тому числі з відкритих джерел, насамперед мають бути оформлені відповідно до вимог КПК України. Також характерними для цієї категорії справ є не тільки прямі й переважно непрямі докази, які доводять винуватість особи. Що ж стосується показів свідків та потерпілих, то суд може використовувати їх як доказ, якщо вони зібрані та зафіксовані в порядку статей 615, 225 КПК України.

«Міжнародний кримінальний суд оцінює докази, отримані з відкритих джерел, через призму Протоколу Берклі, тобто доказ має бути верифікований і аутентифікований. Ми орієнтуємо суддів, слідчих і прокурорів на те, що кожен доказ має пройти цей тест. Тільки якщо доказ йому відповідає, здобутий і зафіксований відповідно до національного законодавства, після цього він може бути використаний в суді та покладений  в основу обвинувального вироку», – зауважила Світлана Яковлєва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розпорядження про виділення коштів на друк 900 тисяч повісток існує, але воно засекречене – відповідь Мінекономіки

Розпорядженню про друк 900 тисяч повісток присвоєно гриф «Для службового користування».

Міністр фінансів Сергій Марченко: «Мільйон чоловіків заброньовано. Якби це був дійсно прозорий спосіб, було б краще»

Економічне бронювання і так вже існує, але прозорі критерії досі не визначені.

СБУ скасувала судді Верховного Суду допуск до державної таємниці через його рішення на користь юридичної особи, що перебуває під санкціями

Створено небезпечний прецедент – СБУ знайшла спосіб, як усувати суддів від розгляду справ.

Кабмін розширив умови автоматичного продовження відстрочок через Дію чиновникам і членам громадських організацій

Лише за умови уточнення військово-облікових даних, наявності документу та неперебування в розшуку – Кабмін вніс зміни до порядку автоматичного продовження відстрочок чиновникам і грантовим громадським організаціям, які внесені до переліку критично важливих.

Висновки експертів у кримінальних справах дозволять заміняти довідками спеціалістів – Комітет рекомендував прийняти закон

Спеціалістів наділять повноваженнями видавати довідки – у тому числі щодо зброї, вибухівки та наркотиків, які будуть сприйматися як докази у кримінальних справах, але незрозуміло, чи будуть вони нести відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області