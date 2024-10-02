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Судьи КУС ВС приняли участие в круглом столе по эффективному осуществлению правосудия по делам о военных преступлениях

12:27, 2 октября 2024
Глава КУС ВС Александр Марчук отметил, что справедливое и эффективное правосудие – это победа на правовом поле.
Судьи КУС ВС приняли участие в круглом столе по эффективному осуществлению правосудия по делам о военных преступлениях
Фото: supreme.court.gov.ua
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Несмотря на все вызовы, обусловленные военными действиями, мы возвращаемся на рабочие места, добросовестно выполняем свою работу и осуществляем правосудие. Судебные решения по делам о военных преступлениях свидетельствуют о оккупации, убийствах гражданского населения, разрушении инфраструктуры и насилия как перед украинским обществом, так и перед международным сообществом и всем человечеством.

Ратификация Римского устава Международного уголовного суда свидетельствует о том, что Украина готова присоединиться к международному уголовному судопроизводству, брать на себя обязательства и нести ответственность, а также о том, что общими усилиями можно привлечь к ответственности страну, живущую правом силы.

Об этом отметил председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук во время совместного круглого стола для судей, прокуроров, следователей и адвокатов «Содействие справедливому и эффективному осуществлению правосудия по делам о военных преступлениях».

Фото: supreme.court.gov.ua

Олександр Марчук акцентував на постанові Великої Палати Верховного Суду від 28 лютого 2024 року у справі № 415/2182/20, в якій визначено ознаки суб’єкта злочину, передбаченого ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Це перша практика й розуміння того, як застосовувати норми права, використовуючи як міжнародне право, так і національне законодавство.

Голова ККС ВС зауважив, що справедливе та ефективне правосуддя – це перемога на правовому полі. Навчання, яке пройшли судді всіх інстанцій у межах програми USAID «Справедливість для всіх», збагатило суддівське розуміння специфіки розгляду воєнних злочинів.

Cуддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Світлана Яковлєва розповіла про докази і доказування у справах про воєнні злочини.

Фото: supreme.court.gov.ua

Спікерка розповіла, що, крім важливості встановлення контекстуального елементу в цих справах, слід звертати увагу на допустимість доказів у світлі національного та міжнародного підходів. Всі докази, у тому числі з відкритих джерел, насамперед мають бути оформлені відповідно до вимог КПК України. Також характерними для цієї категорії справ є не тільки прямі й переважно непрямі докази, які доводять винуватість особи. Що ж стосується показів свідків та потерпілих, то суд може використовувати їх як доказ, якщо вони зібрані та зафіксовані в порядку статей 615, 225 КПК України.

«Міжнародний кримінальний суд оцінює докази, отримані з відкритих джерел, через призму Протоколу Берклі, тобто доказ має бути верифікований і аутентифікований. Ми орієнтуємо суддів, слідчих і прокурорів на те, що кожен доказ має пройти цей тест. Тільки якщо доказ йому відповідає, здобутий і зафіксований відповідно до національного законодавства, після цього він може бути використаний в суді та покладений  в основу обвинувального вироку», – зауважила Світлана Яковлєва.

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КУС ВС

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