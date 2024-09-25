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Отсрочки от мобилизации будут действовать до 9 ноября, дальше их нужно продлить, — ТЦК

13:53, 25 сентября 2024
Военнообязанные, имеющие право на отсрочку, должны будут продлить ее, чтобы документ действовал и после 9 ноября.
Отсрочки от мобилизации будут действовать до 9 ноября, дальше их нужно продлить, — ТЦК
Фото: armyinform.com.ua
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Спикер областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что отсрочки от мобилизации в Полтавской области, как и по всей Украине, предоставляются максимум на 90 дней, передает «Суспільне».

По его словам, если человек получил отсрочку, например, в сентябре или октябре, документ будет действовать все равно до 9 ноября.

«Отсрочка, предоставленная, например, 12 августа, действует до 9 ноября. Тогда вступит в силу новый указ Президента о продлении срока мобилизации, и мужчины будут заново оформлять отсрочку, или она продлится через единый государственный реестр. Но это не происходит автоматически – мужчина должен сам заниматься этим процессом. Отсрочка – это в первую очередь в интересах военнообязанного», – сказал Роман Истомин.

Он отметил, что военнообязанные, имеющие право на отсрочку, должны будут продлить ее, чтобы документ действовал и после 9 ноября.

Роман Истомин добавил, что для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанный подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности через приложение «Резерв+».

«В случае продления срока мобилизации, проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов», - сказал он.

Если с помощью реестра провести проверку невозможно, ТЦК и СП уведомляют человека о необходимости предоставления соответствующих документов. Если же комиссия принимает решение об отказе в предоставлении отсрочки, военнообязанного направляют на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

Ранее сообщалось, что забронированному работнику «Укрпочты» пришлось обязывать ТЦК предоставить отсрочку через суд.

Напомним, также «Судебно-юридическая газета» писала, что ГБР проводит расследование по внесению в списки критически важных определенных предприятий, в том числе адвокатских объединений.

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