Відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада, далі їх потрібно продовжити, — ТЦК

Військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, повинні будуть продовжити її, щоб документ діяв і після 9 листопада.

Фото: armyinform.com.ua

Речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, що відстрочки від мобілізації на Полтавщині, як і по всій Україні, надаються максимум на 90 днів, передає «Суспільне».

За його словами, якщо людина отримала відстрочку, наприклад, у вересні чи жовтні, діятиме документ все одно до 9 листопада.

«Відстрочка, надана, наприклад, 12 серпня, діє до 9 листопада. Тоді набуде чинності новий указ Президента про продовження строку мобілізації, і чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр. Але це не відбувається автоматично — чоловік повинен сам займатися цим процесом. Відстрочка — це в першу чергу в інтересах військовозобов'язаного», — сказав Роман Істомін.

Він зазначив, що військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, повинні будуть продовжити її, щоб документ діяв і після 9 листопада.

Роман Істомін додав, що для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язаний подає на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток «Резерв+».

«У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів», — сказав він.

Якщо за допомогою реєстру провести перевірку неможливо, ТЦК та СП повідомляє людину про необхідність надання відповідних документів. Якщо ж комісія ухвалює рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов'язаного направляють на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Раніше ми писали, що заброньованому працівнику «Укрпошти» довелося зобов’язувати ТЦК надати відстрочку через суд.

Нагадаємо, також «Судово-юридична газета» писала, що ДБР проводить розслідування щодо внесення до списків критично важливих певних підприємств, у тому числі адвокатських об’єднань.

Ще повідомлялося, що п’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ.

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