П’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ – ТЦК

У Тернопільському ТЦК повідомили, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили «у свій особистий агресивний спосіб».

Джерело ілюстраційного зображення: zz.te.ua

Чоловік з відстрочкою намагався потрапити до ЗСУ у стані сп’яніння. Для цього він прийшов до ТЦК у Тернополі і розбив там вхідні двері. Про це повідомили у Тернопільському обласному ТЦК.

Так, за словами ТЦК, чоловік, який користується відстрочкою від мобілізації, 7 вересня близько 20 години, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України «у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому Законом порядку».

За версію Тернопільського ОТЦК громадянин, перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення – ТЦК, спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути в середину адміністративного приміщення.

Для цього він розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото-різані рани на руці від розбитого скла.

«Військовослужбовцями територіального центру була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції. Працівниками поліції по даному факту проводиться перевірки за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника» - пояснили у ТЦК.

На порушника склали адмінпротокол за статтею 173 КУпАП за дрібне хуліганство.

Автор: Наталя Мамченко

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