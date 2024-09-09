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Пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ – ТЦК

11:17, 9 сентября 2024
В Тернопольском ТЦК сообщили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы «своим личным агрессивным способом».
Пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ – ТЦК
Источник иллюстративного изображения: zz.te.ua
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Мужчина с отсрочкой пытался попасть в ВСУ в состоянии опьянения. Для этого он пришел в ТЦК в Тернополе и разбил там входную дверь. Об этом сообщили в Тернопольском областном ТЦК.

Так, по словам ТЦК, мужчина, пользующийся отсрочкой от мобилизации, 7 сентября около 20 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины «своим личным агрессивным способом, вопреки установленному Законом порядку».

По версии Тернопольского ОТЦК гражданин, находясь вместе с другими гражданами на территории режимного помещения – ТЦК, вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения.

Для этого он разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-резаные раны на руке от разбитого стекла.

«Военнослужащими территориального центра была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции. Работниками полиции по данному факту проводится проверка по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя» - пояснили в ТЦК.

На нарушителя составил админпротокол по статье 173 КУоАП за мелкое хулиганство.

Автор: Наталя Мамченко 

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Пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ – ТЦК

В Тернопольском ТЦК сообщили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы «своим личным агрессивным способом».

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