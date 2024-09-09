В Черкасской области мужчина совершил ложный вызов полицейских, а потом еще и напал на них

За нападение на правоохранителя мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

В Черкасской области мужчине сообщено о подозрении в завладении важным личным документом и нанесении легких телесных повреждений полицейскому.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 30-летний мужчина совершил ложный вызов правоохранителей. По прибытии на место полицейские выяснили это и начали составлять протокол о совершенном административном правонарушении.

«Во время выяснения личности нарушитель забрал из рук полицейского его служебное удостоверение, а по требованию вернуть документ начал ругаться, после чего ударил одного из правоохранителей ногой в голову», - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленник был сразу задержан в процессуальном порядке. Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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