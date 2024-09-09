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Указанный клиентом банка в анкете уровень доходов в НБУ предлагают применять как ориентир для лимитов на переводы

11:00, 9 сентября 2024
Банки смогут применять как ориентир для лимитов на переводы между картами уровень доходов клиента, указанный в анкете.
Указанный клиентом банка в анкете уровень доходов в НБУ предлагают применять как ориентир для лимитов на переводы
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Главным ориентиром для применения лимитов на перевод может стать подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 октября 2024 года Национальный банк временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С).

Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник отметил, что Национальный банк и большинство банков активно борются с «дропами», однако отдельные учреждения не «мешают» таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

«Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой. В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее – реестр «неблагонадежных» торговцев», – отметил Дмитрий Олейник.

Также Дмитрий Олейник отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования, и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые Национальный банк проработает и даст соответствующие рекомендации.

Автор: Наталья Мамченко

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