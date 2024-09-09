Практика судов
  1. В мире

Греция введет сбор с пассажиров круизных лайнеров, пытаясь предотвратить чрезмерный туризм

18:43, 9 сентября 2024
Премьер-министр уточнил, что чрезмерный туризм является проблемой только в нескольких направлениях.
Греция введет сбор с пассажиров круизных лайнеров, пытаясь предотвратить чрезмерный туризм
Источник фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о намерениях ввести сбор в размере 20 евро с пассажиров круизных лайнеров на островах Санторини и Миконос в разгар сезона, чтобы предотвратить чрезмерный туризм. Об этом сообщает Reuters.

Мицотакис объяснил, что чрезмерный туризм является проблемой только в нескольких туристических местах Греции.

«В Греции нет структурной проблемы чрезмерного туризма… В некоторых из ее туристических мест есть значительная проблема в течение определенных недель или месяцев года, с которой мы должны иметь дело. Круизное судоходство тяготит Санторини и Миконос», – объяснил он.

По словам премьер-министра Греции, часть сбора с пассажиров круизных лайнеров, следующие на эти острова, будут передавать местным общинам для инвестирования в инфраструктуру.

Кроме того, правительство Греции планирует регулировать количество круизных лайнеров, одновременно прибывающих в определенные пункты назначения, и обяжет туристические острова ввести правила защиты окружающей среды и решения проблемы нехватки воды.

Также власти хотят увеличить налог на краткосрочную аренду жилья и запретить выдачу новых лицензий на такую ​​аренду в центре Афин, чтобы увеличить жилищный фонд для постоянных жителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решения комиссии по аудиту НАБУ будут обжаловаться в новый Высший административный суд

Структурный маяк по созданию Высшего административного суда – конец декабря 2024 года – гендиректор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик.

Банки будут проверять своих клиентов в рамках финмониторинга – в Нацбанке разъяснили слова заместителя главы НБУ об уровне дохода в анкете как ориентир для применения лимитов

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник посоветовал банкам «договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете».

Укрупнение судов может начаться с Закарпатской области – в Комитете вернулись к идее 2022 года

После того, как на основе опыта укрупнения в Закарпатской области, подытожат результат, начиная от конвоя, автораспределения судебных дел и заканчивая поиском судебных помещений, ВСП сможет постепенно начинать оптимизацию судов в других областях.

Нацбанк ограничил лимитом для украинцев за границей расчеты за аренду жилья и покупку предметов роскоши

С 10 сентября устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тысяч грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции по аренде и покупке недвижимости.

Конкурс в апелляционные суды: тестирование в сентябре-октябре, собеседования в 2025 году – они продлятся 9 месяцев

В ВККС рассказали, как будет проходить конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду