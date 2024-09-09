Греция введет сбор с пассажиров круизных лайнеров, пытаясь предотвратить чрезмерный туризм

Премьер-министр уточнил, что чрезмерный туризм является проблемой только в нескольких направлениях.

Источник фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о намерениях ввести сбор в размере 20 евро с пассажиров круизных лайнеров на островах Санторини и Миконос в разгар сезона, чтобы предотвратить чрезмерный туризм. Об этом сообщает Reuters.

Мицотакис объяснил, что чрезмерный туризм является проблемой только в нескольких туристических местах Греции.

«В Греции нет структурной проблемы чрезмерного туризма… В некоторых из ее туристических мест есть значительная проблема в течение определенных недель или месяцев года, с которой мы должны иметь дело. Круизное судоходство тяготит Санторини и Миконос», – объяснил он.

По словам премьер-министра Греции, часть сбора с пассажиров круизных лайнеров, следующие на эти острова, будут передавать местным общинам для инвестирования в инфраструктуру.

Кроме того, правительство Греции планирует регулировать количество круизных лайнеров, одновременно прибывающих в определенные пункты назначения, и обяжет туристические острова ввести правила защиты окружающей среды и решения проблемы нехватки воды.

Также власти хотят увеличить налог на краткосрочную аренду жилья и запретить выдачу новых лицензий на такую ​​аренду в центре Афин, чтобы увеличить жилищный фонд для постоянных жителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.