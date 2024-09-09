Избран председатель Тывровского районного суда Винницкой области

Суд возглавил Игорь Ратушняк.

В Тывровском районном суде Винницкой области состоялось собрание судей, на котором, путем тайного голосования, избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

На должность председателя Тывровского районного суда Винницкой области сроком на три года избран Игорь Ратушняк.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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