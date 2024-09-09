Обрано голову Тиврівського районного суду Вінницької області

Суд очолив Ігор Ратушняк.

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В Тиврівському районному суді Вінницької області відбулися збори суддів, на яких, шляхом таємного голосування, обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

На посаду голови Тиврівського районного суду Вінницької області строком на три роки обрано Ігоря Ратушняка.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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