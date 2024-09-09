Раді рекомендували прийняти за основу законопроект щодо збереження історичної забудови в населених пунктах

Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Парламенту прийняти за основу законопроект 11481 про внесення змін до деяких Законів України щодо збереження цінної історичної забудови в населених пунктах.
Проект подано з метою:
▪ визначення правових засад цінної історичної забудови, як такої, яка не обов'язково належить до пам'яток культурної спадщини і щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, але містить історичну цінність для відповідного населеного пункту;
▪ надання повноважень органам місцевого самоврядування формувати переліки особливо цінних об'єктів громади з огляду на їх історико-культурний, природний, архітектурний, археологічний, мистецький і суспільний статус та потенціал;
▪ надання права органам місцевого самоврядування встановлювати порядок використання цінної історичної забудови та значних історичних будинків, будівель і споруд, які формують цінну історичну забудову і традиційний характер середовища, а також встановлювати особливі вимоги щодо зміни/перебудови/заборони на знесення/зміни функції об'єкта цінної історичної забудови.
Автори вказують, що органи місцевого самоврядування, їхні виконавчі органи, місцеві державні адміністрації в межах повноважень, визначених законом, зможуть встановлювати необхідні обмеження для власників та користувачів об'єктів цінної історичної забудови задля досягнення справедливого балансу між розвитком населеного пункту та збереженням його історичного середовища, це, в свою чергу, покращить інвестиційний клімат в населених пунктах та підсилить ідентичність міст України, що особливо важливо під час збройної агресії проти України.
Комітетом також вирішено врахувати при підготовці цього законопроекту до другого читання пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Зокрема, це уточнення визначення окремих понять (термінів) у деяких законах, встановлення вимог до фахового обговорення проектів, пов'язаних із цінною історичною забудовою, та порядку залучення громадськості до такого обговорення.
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