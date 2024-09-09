Раді рекомендували прийняти за основу законопроект щодо збереження історичної забудови в населених пунктах

Органам місцевого самоврядування хочуть надати повноваження формувати переліки особливо цінних об'єктів громади з огляду на їх історико-культурний, природний, архітектурний, археологічний, мистецький і суспільний статус та потенціал.

Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Парламенту прийняти за основу законопроект 11481 про внесення змін до деяких Законів України щодо збереження цінної історичної забудови в населених пунктах.

Проект подано з метою:

▪ визначення правових засад цінної історичної забудови, як такої, яка не обов'язково належить до пам'яток культурної спадщини і щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, але містить історичну цінність для відповідного населеного пункту;

▪ надання повноважень органам місцевого самоврядування формувати переліки особливо цінних об'єктів громади з огляду на їх історико-культурний, природний, архітектурний, археологічний, мистецький і суспільний статус та потенціал;

▪ надання права органам місцевого самоврядування встановлювати порядок використання цінної історичної забудови та значних історичних будинків, будівель і споруд, які формують цінну історичну забудову і традиційний характер середовища, а також встановлювати особливі вимоги щодо зміни/перебудови/заборони на знесення/зміни функції об'єкта цінної історичної забудови.

Автори вказують, що органи місцевого самоврядування, їхні виконавчі органи, місцеві державні адміністрації в межах повноважень, визначених законом, зможуть встановлювати необхідні обмеження для власників та користувачів об'єктів цінної історичної забудови задля досягнення справедливого балансу між розвитком населеного пункту та збереженням його історичного середовища, це, в свою чергу, покращить інвестиційний клімат в населених пунктах та підсилить ідентичність міст України, що особливо важливо під час збройної агресії проти України.

Комітетом також вирішено врахувати при підготовці цього законопроекту до другого читання пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Зокрема, це уточнення визначення окремих понять (термінів) у деяких законах, встановлення вимог до фахового обговорення проектів, пов'язаних із цінною історичною забудовою, та порядку залучення громадськості до такого обговорення.

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