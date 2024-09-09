Раде рекомендовали принять за основу законопроект о сохранении исторической застройки в населенных пунктах

Органам местного самоуправления хотят предоставить полномочия формировать перечни особо ценных объектов общины с учетом их историко-культурного, природного, архитектурного, археологического, художественного и общественного статуса и потенциала.

Комитет государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Парламенту принять за основу законопроект 11481 о внесении изменений в некоторые Законы Украины о сохранении ценной исторической застройки в населенных пунктах.

Проект представлен с целью:

▪ определение правовых основ ценной исторической застройки как таковой, которая не обязательно относится к памятникам культурного наследия и только что выявленных объектов культурного наследия, но содержит историческую ценность для соответствующего населенного пункта;

▪ предоставление полномочий органам местного самоуправления формировать перечни особо ценных объектов общины с учетом их историко-культурного, природного, архитектурного, археологического, художественного и общественного статуса и потенциала;

▪ предоставление права органам местного самоуправления устанавливать порядок использования ценной исторической застройки и значительных исторических зданий, зданий и сооружений, формирующих ценную историческую застройку и традиционный характер среды, а также устанавливать особые требования относительно изменения/перестройки/запрета на снос/изменения функции объекта ценной исторической застройки.

Авторы указывают, что органы местного самоуправления, их исполнительные органы, местные государственные администрации в пределах полномочий, определенных законом, смогут устанавливать необходимые ограничения для владельцев и пользователей объектов ценной исторической застройки для достижения справедливого баланса между развитием населенного пункта и сохранением его исторической среды, это, в свою очередь, улучшит инвестиционный климат в населенных пунктах и ​​усилит идентичность городов Украины, что особенно важно во время вооруженной агрессии против Украины.

Комитетом также решено учесть при подготовке этого законопроекта ко второму чтению предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, не являвшихся предметом рассмотрения в первом чтении и соответствующих предмету правового регулирования законопроекта. В частности, это уточнение определения отдельных понятий (терминов) в некоторых законах, установление требований к профессиональному обсуждению проектов, связанных с ценной исторической застройкой, и порядок привлечения общественности к такому обсуждению.

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