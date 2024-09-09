Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Раде рекомендовали принять за основу законопроект о сохранении исторической застройки в населенных пунктах

11:42, 9 сентября 2024
Органам местного самоуправления хотят предоставить полномочия формировать перечни особо ценных объектов общины с учетом их историко-культурного, природного, архитектурного, археологического, художественного и общественного статуса и потенциала.
Раде рекомендовали принять за основу законопроект о сохранении исторической застройки в населенных пунктах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Парламенту принять за основу законопроект 11481 о внесении изменений в некоторые Законы Украины о сохранении ценной исторической застройки в населенных пунктах.

Проект представлен с целью:

▪ определение правовых основ ценной исторической застройки как таковой, которая не обязательно относится к памятникам культурного наследия и только что выявленных объектов культурного наследия, но содержит историческую ценность для соответствующего населенного пункта;

▪ предоставление полномочий органам местного самоуправления формировать перечни особо ценных объектов общины с учетом их историко-культурного, природного, архитектурного, археологического, художественного и общественного статуса и потенциала;

▪ предоставление права органам местного самоуправления устанавливать порядок использования ценной исторической застройки и значительных исторических зданий, зданий и сооружений, формирующих ценную историческую застройку и традиционный характер среды, а также устанавливать особые требования относительно изменения/перестройки/запрета на снос/изменения функции объекта ценной исторической застройки.

Авторы указывают, что органы местного самоуправления, их исполнительные органы, местные государственные администрации в пределах полномочий, определенных законом, смогут устанавливать необходимые ограничения для владельцев и пользователей объектов ценной исторической застройки для достижения справедливого баланса между развитием населенного пункта и сохранением его исторической среды, это, в свою очередь, улучшит инвестиционный климат в населенных пунктах и ​​усилит идентичность городов Украины, что особенно важно во время вооруженной агрессии против Украины.

Комитетом также решено учесть при подготовке этого законопроекта ко второму чтению предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, не являвшихся предметом рассмотрения в первом чтении и соответствующих предмету правового регулирования законопроекта. В частности, это уточнение определения отдельных понятий (терминов) в некоторых законах, установление требований к профессиональному обсуждению проектов, связанных с ценной исторической застройкой, и порядок привлечения общественности к такому обсуждению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине введут систему видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации – в том числе о месте проживания

Граждан через систему видеонаблюдения будут идентифицировать на основании набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства или пребывания, оцифрованный образ лица, номер карты налогоплательщика.

Цифровизация всех процессов исполнительного производства – заместитель министра юстиции Андрей Гайченко подытожил работу за 5 лет

В частности, в 2024 году была реализована возможность получения сторонами исполнительного производства, зарегистрированными в ЕСИТС, документов исполнительного производства в электронной форме.

Пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ – ТЦК

В Тернопольском ТЦК сообщили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы «своим личным агрессивным способом».

Указанный клиентом банка в анкете уровень доходов в НБУ предлагают применять как ориентир для лимитов на переводы

Банки смогут применять как ориентир для лимитов на переводы между картами уровень доходов клиента, указанный в анкете.

8 тысяч из 20 тысяч дел граждан с ликвидированного ОАСК распределят на Донецкий и Луганский окружные админсуды

Основное количество дел граждан против государственных органов, оставшихся от Окружного админсуда Киева, передадут на рассмотрение Донецкому, Луганскому и Днепропетровскому окружным админсудам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду