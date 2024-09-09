8 тысяч из 20 тысяч дел граждан с ликвидированного ОАСК распределят на Донецкий и Луганский окружные админсуды

Основное количество дел граждан против государственных органов, оставшихся от Окружного админсуда Киева, передадут на рассмотрение Донецкому, Луганскому и Днепропетровскому окружным админсудам.

Донецкий окружной административный суд, а также Луганский и Днепропетровский окружные административные суды получат большую часть дел граждан, которые не успел из-за ликвидации рассмотреть Окружной административный суд Киева.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», всего между разными админсудами будет распределено 20 002 дела.

Не будет распределения на Киевский окружной административный суд, который уже и так имеет тысячи нерассмотренных дел ОАСК.

Также не будут распределены дела на Херсонский окружной административный суд, который до сих пор не возобновил свою процессуальную деятельность.

В результате распределения дел граждан Донецкий окружной административный суд получит 5190 дел, то есть почти 26% всех дел, Луганский окружной административный суд получит 2862 дела (14,31%), а Днепропетровский окружной административный суд - 1442 дела (7,21%).

Остальные суды получат менее тысячи дел.

В какой суд и какое дело гражданина попадет, они узнают постфактум.

Напомним, что Окружной административный суд города Киева ликвидирован указом Президента 13 декабря 2022 года. Дела, которые не были рассмотрены на момент ликвидации ОАСК, были переданы для рассмотрения в Киевский окружной административный суд (КОАС). Для рассмотрения дел, ранее подсудных ОАСК, власти запланировали создать Киевский городской окружной административный суд (КГОАС) и Высший административный суд (ВАС).

Впрочем, ни создать новые суды, ни обеспечить скорейшее рассмотрение десятков тысяч дел, которые были в производстве ОАСК по разным причинам не удалось.

В итоге только в июле 2024 года Верховная Рада приняла закон 10244, который предусматривал передачу дел ликвидированного ОАСК в другие окружные административные суды. 5 августа закон подписал Президент.

Автор: Наталья Мамченко

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