8 тисяч з 20 тисяч справ громадян з ліквідованого ОАСК розподілять на Донецький та Луганський окружні адмінсуди

Основну кількість справ громадян проти державних органів, які лишилися від Окружного адмінсуду Києва, передадуть на розгляд Донецькому, Луганському та Дніпропетровському окружним адмінсудам.

Донецький окружний адміністративний суд, а також Луганський та Дніпропетровський окружні адміністративні суди отримають більшу частину справ громадян, які не встиг через ліквідацію розглянути Окружний адміністративний суд Києва.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», загалом між різними адмінсудами буде розподілено 20 002 справи.

Не буде здійснено розподіл на Київський окружний адміністративний суд, який вже і так має тисячі нерозглянутих справ ОАСК.

Також не буде розподілено справи на Херсонський окружний адміністративний суд, який досі не відновив свою процесуальну діяльність.

Внаслідок розподілу справ громадян, Донецький окружний адміністративний суд отримає 5 190 справ, тобто майже 26% усіх справ, Луганський окружний адміністративний суд отримає 2 862 справи (14,31%), а Дніпропетровський окружний адміністративний суд – 1 442 справи (7,21%).

Інші суди отримають менше тисячі справ.

В який суд і яка справа громадянина потрапить, вони дізнаються постфактум.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд міста Києва ліквідовано указом Президента 13 грудня 2022 року. Справи, які не розглянув на момент ліквідації ОАСК, були передані для розгляду в Київський окружний адміністративний суд (КОАС). Для розгляду справ, які раніше були підсудні ОАСК, влада запланувала створити Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС) та Вищий адміністративний суд (ВАС).

Втім, ані створити нові суди, ані забезпечити швидкий розгляд десятків тисяч справ, що були у провадженні ОАС міста Києва, з різних причин не вдалося.

У підсумку, лише у липні 2024 року Верховна Ради прийняла закон № 10244, який передбачав передачу справ ліквідованого ОАСК у інші окружні адміністративні суди. 5 серпня закон підписав Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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