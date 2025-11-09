В Одесі люди застрягли на 60-метровому атракціоні Power Tower – відео
17:33, 9 листопада 2025
Причиною могло стати можливе відключення світла.
В Одесі на атракціоні Power Tower, одному з найвищих в Україні з висотою 60 метрів, застрягли відвідувачі. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Інцидент стався в «Луна-парку».
Місцеві припускають, що ситуація може бути пов’язана з відключеннями електроенергії. Це не перший випадок із атракціоном Power Tower, який раніше вже мав подібні проблеми. Раніше у Одесі діти застрягли на атракціоні через відключення світла.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.