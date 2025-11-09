В Одесі люди застрягли на 60-метровому атракціоні Power Tower – відео

Причиною могло стати можливе відключення світла.

В Одесі на атракціоні Power Tower, одному з найвищих в Україні з висотою 60 метрів, застрягли відвідувачі. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Інцидент стався в «Луна-парку».

Місцеві припускають, що ситуація може бути пов’язана з відключеннями електроенергії. Це не перший випадок із атракціоном Power Tower, який раніше вже мав подібні проблеми. Раніше у Одесі діти застрягли на атракціоні через відключення світла.

